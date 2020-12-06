موعد مباراة ليفربول اليوم أمام وولفرهامبتون بالدوري

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم تجمع بين ليفربول ونظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.


وتقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة 12 من البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


وكان ليفربول قد حقق تعادل أمام نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي البريميرليج.


ويذكر أن ليفربول فى المركز  الثالث برصيد 21 نقطة بينما الوولفز فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 23 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ 35 دقيقة

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

04:34 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر