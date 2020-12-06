موعد مباراة ليفربول اليوم أمام وولفرهامبتون بالدوري

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم تجمع بين ليفربول ونظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.









وتقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة 12 من البريميرليج فى تمام التاسعة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.









وكان ليفربول قد حقق تعادل أمام نظيره برايتون ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي البريميرليج.









ويذكر أن ليفرب ول فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة بينما الوولفز فى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.



