باتشيكو يقود مران الزمالك استعداداً لمواجهة المقاولون بالدوري

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.


واستمر طارق حامد لاعب وسط الفريق، في الغياب عن التدريبات، وذلك عقب حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني بسبب بعض الظروف الخاصة به.


وأكد الموقع الرسمي للزمالك، أن طارق حامد سينتظم في التدريبات غداً الإثنين بشكل طبيعي، حيث حصل على أذن بالحصول على راحة إضافية لمدة يومين.


ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول الموافقات الأمنية.

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