نائب محافظ القاهرة توجه بإزالة سوق الكلاب وما يتبعها بحي الخليفة لخطورتها على الأرواح

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
كلفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بإزالة كافة التعديات المتعلقة ببائعى الكلاب والحيوانات الاخرى الأليفة وغير الأليفة والمعروفة "بسوق الكلاب"، الموجودة بجوار سوق التونسي القديمة في نطاق حي الخليفة.

و وجهت نائب المحافظ، بسرعة إزالة أى تعديات أو إشغالات متعلقة بتلك السوق، وضرورة رفع
و إزالة أى إشغالات موجودة بجوار كوبري التونسي، خاصة ببائعي الحيوانات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأوبئة والفيروسات، التى قد تنتج جراء تواجد هذه الحيوانات والزواحف الخطرة، وأيضا لخطورة فصيل هذه الزواحف والحيوانات.


بالإضافة، إلى الشكل غير الحضاري الذي يسببه وجود هذا التجمع وتعارضه مع خطة تطوير المنطقة الجاري تنفيذها.

يذكر أن هذه التعديات، عبارة عن تجمع يتم كل أسبوع، وأحيانا في يومي الجمعة والأحد، من كل أسبوع، حيث يتم بيع سلالات الحمام وأسماك الزينة وطيور الزينة وكلاب الحراسة وحيوانات برية، تمثل خطورة على الحياة، حيث يتم كذلك بيع الحيوانات، بصورة غير قانونية مثل الثعابيين والسلاحف البرية والحرباء والايجوانا والخفافيش و تمساح النيل والقرود و الببغاء الرمادي و أمازون أصفر الجبهة، بالإضافة لبعض أنواع الحيوانات البرية المصرية بالمخالفة لقوانين المنظمة لذلك.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، برفع جميع الإشغالات والتعديات بهذا التجمع، منعا للتجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سبق وتم إزالته عدة مرات في الشهور الماضية، كما سبق وتم مصادرة الحيوانات منه وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة، حيث كانت تمثل خطورة على حياة المواطنين، ومنها ثعابين وعقارب وخفافيش.

 

أخبار تهمك

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 23 ساعة

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ 35 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

04:34 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر