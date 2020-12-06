نظمته هندسة شبرا .. رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر علوم هندسة المواد

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افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، "أون لاين"، أعمال المؤتمر العلمي الثاني عن علوم هندسة المواد والذى نظمته وحدة الفيزياء وتكنولوجيا النانو بكلية الهندسة بشبرا، بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في الفترة من 5 - 6 ديسمبر الجاري.



وقال السعيد، في بيان له اليوم، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سياسة الجامعة لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة وخدمة المجتمع ليواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة، والذي تعتبر تطبيقات النانو تكنولوجي وعلوم المواد أحد محاوره.



وقالت الدكتورة سهير نجم مقرر المؤتمر، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور مصطفى السيد الأستاذ بجامعة جورجيا الأمريكية للتكنولوجيا، والدكتور لطيفة النادي مؤسسة معهد الليزر في الشرق الأوسط.



كما شارك فى المؤتمر أساتذة وباحثين من جامعات عربية بدول السعودية، وتونس، وليبيا، وبعض الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.