وعد البحري تتسلم عضوية جمعية المنتجين السعوديين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


تسلمت المطربة وعد البحري، بطاقة العضوية من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بعد أن زارت الجمعية الخميس الماضي، والتقت من خلالها برئيس الجمعية الاستاذ محمد الغامدي.

وأكدت "وعد البحري" على أنها تسعى بكل ما لديها لتقديم فن وأعمال غنائية راقية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها في صدد تحضيرات لطرح أغاني جديدة ستكون مع بداية العام الجديد "٢٠٢١".

وأشارت "البحري" قائلة :"بعد كورونا الجميع يبحث عن تقديم أعمال جديدة، ونحن قادرين على تجاوز تلك الجائحة، ونحاول أن نستعيد عافيتنا، و أن السعودية بلد الخير ومنها ستكون البداية لعودة وعد البحري للمشهد الفني، وبإذن الله سيكون النجاح حليفي".

أخبار تهمك

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ ساعة و 15 دقيقة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ ساعة و 10 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

منذ 35 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

04:34 م

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر