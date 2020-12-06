وعد البحري تتسلم عضوية جمعية المنتجين السعوديين









تسلمت المطربة وعد البحري، بطاقة العضوية من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بعد أن زارت الجمعية الخميس الماضي، والتقت من خلالها برئيس الجمعية الاستاذ محمد الغامدي.





وأكدت "وعد البحري" على أنها تسعى بكل ما لديها لتقديم فن وأعمال غنائية راقية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها في صدد تحضيرات لطرح أغاني جديدة ستكون مع بداية العام الجديد "٢٠٢١".



