«فليبينية» تتوج بملكة جمال المراهقات 2020 وصربية وروسية سفراء عالميين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت "بيك الباتروس" المستضيفة لحفلة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2020 للمراهقات عن الفائز بلقب العام في ختام الحفل الذي أقيم في مدينة البحر الأحمر .


وتوجت ملكة جمال الفلبين " Roberta Tamondong" بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2020 للمراهقات بعد أن تسلمت التاج من ملكة ٢۰١٩ بياتريش موتا البرتغالية في ختام فعالياته منتجع الباتروس وايت بيتش بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر بمشاركة ٢٥ دولة من مختلف قارات العالم.


وعلى هامش الختام أعلنت مجموعة "بيك الباتروس" اختيار ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في صربيا وروسیا وكازاخستان لیكونوا سفيرات المجموعة في بلادهم وعالميا .


وشاركت أكثر من 25 دولة في المسابقة التي أطلقتها مجموعة "بيك الباتروس" المستضيفة للمسابقة، أبرزهم مصر وروسيا و صربيا وكازاخستان وهولندا والبرتغال وألبانيا ومونتنجرو و ازربیجان وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والفلبین والهند وجنوب أفريقيا وموریشیوس تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر " ..

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة استضافت حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس كحفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا في يناير الماضي بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر ...

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