وزيرة الثقافة تنعى الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام





نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام الذى غيبه الموت اليوم 6 ديسمبر عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل ترك إرثا كبيرا للثقافة العربية في الشعر والترجمة والابحاث النقدية خلال مسيرته الادبية الطويلة وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته