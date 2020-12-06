خبير يطالب تعاون فيسبوك مع المؤسسات الإعلامية لشن حملات إعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة









قال المتخصص في الإعلام الرقمي محمد فتحي، إن شبكات التواصل الاجتماعي تواجه أزمة حقيقية في ظل انتشار ما يسمى وباء المعلومات والأخبار المضللة "إنفو ديمك"، الخاصة بلقاحات كورونا، حيث أن الإجراءات المتبعة لتلك الشبكات لا تفي بالغرض حيال التصدي لموجه من المعلومات المضللة المنتشرة حول اللقاحات الجديدة، وهو ما جعل الأغلبية في 67 دولة حول العالم الموافقة على التطعيم من اللقاح الجديد.





وأضاف، في لقائه في برنامح الصباح على قناة سكاي نيوز عربية، إن فيسبوك قرر دعم المؤسسات الإعلامية وضخ حوالي 100 مليون دولار في تقنيات من شأنها التحقق ومتابعة المنشورات الخاصة بكورونا بشكل عام واللقاحات الجديدة بشكل خاص، وهو أمر مقبول إلا أنه غير كاف، مشيرا إلى أن فيسبوك استطاعات أن تمسك زمام الأمور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بين ترمب وبايدن.



