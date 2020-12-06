خبير يطالب تعاون فيسبوك مع المؤسسات الإعلامية لشن حملات إعلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال المتخصص في الإعلام الرقمي محمد فتحي، إن شبكات التواصل الاجتماعي تواجه أزمة حقيقية في ظل انتشار ما يسمى وباء المعلومات والأخبار المضللة "إنفو ديمك"، الخاصة بلقاحات كورونا، حيث أن الإجراءات المتبعة لتلك الشبكات لا تفي بالغرض حيال التصدي لموجه من المعلومات المضللة المنتشرة حول اللقاحات الجديدة، وهو ما جعل الأغلبية في  67 دولة حول العالم الموافقة على التطعيم من اللقاح الجديد. 

وأضاف، في لقائه في برنامح الصباح على قناة سكاي نيوز عربية، إن فيسبوك قرر دعم المؤسسات الإعلامية وضخ حوالي 100 مليون دولار في تقنيات من شأنها التحقق ومتابعة المنشورات الخاصة بكورونا بشكل عام واللقاحات الجديدة بشكل خاص، وهو أمر مقبول إلا أنه غير كاف، مشيرا إلى أن فيسبوك استطاعات أن تمسك زمام الأمور في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بين ترمب وبايدن. 

وأكد أن على منصات التواصل التوقف عن التكسب واستهداف الربح خاصة فيما يتعلق بصحة الناس، مشددا على أهمية الدور المجتمع والحكومات ومنظمة الصحة العالمية التعاون بشكل كبير لصد خطر الأخبار المضللة عن الوباء العالمي الذي كبد الكوكب خسائر بشرية كبيرة ولا يزال يحصد المزيد من الأرواح، عبر مزيد التدقيق، وإطلاق حملات إعلامية موجهة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن لقاحات كورونا.

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