الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل بناء على طلب باتشيكو

استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك برئاسه المستشار أحمد بكري على التراجع عن إتمام التعاقد مع أمير عادل خلال فتره الانتقالات الصيفية الجارية.









وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق بأن باتشيكو طلب التراجع عن إتمام الصفقة بسبب عدم قناعته الفنية باللاعب .









وأضاف المصدر ذاته بأن المدرب فضل عدم التعاقد مع اللاعب نظراً لرؤية فنية خاصة، حيث رأى أن الفريق يمتلك عناصر أفضل من الوافد الجديد.









وقد أعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن إتمام التعاقد مع أمير عادل لمدة 4 مواسم قادمة، حيث تواجد اللاعب في بعض الدوريات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.