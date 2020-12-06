شادي الجيلاني يُعلن سلبية مسحة كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شادي الجيلاني المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول سلبية مسحة كورونا التى أجراها اليوم ليعلن شفاءه بعد الإصابة خلال الفترة الماضية.

وكان منتخب مصر الأول قد عاد من توجو وأثبتت المسحة التى أجرتها البعثة إيجابية كل من أحمد حسن كوكا لاعب أولمبباكوس اليوناني وشادي الجيلانى المنسق الإعلامي للمنتخب ومحمد عبده المدلك.

وأثبتت المسحة سلبيتها التى أجراها اليوم ليعلن الجيلانى شفاءه من فيروس كورونا.

ويذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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