برلمانى: زيارة الرئيس لفرنسا ستأتي بانعكاسات اقتصادية واستثمارية كبرى على البلدين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، ستكشف عن العديد من الانعكاسات الدبلوماسية والسياسية الإيجابية على القاهرة وباريس.

وأكد قطب أن الزيارة ستعمل على تعزيز سبل التعاون على مختلف الأصعدة، وفتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري ودخول مصر الأسواق العالمية بتنافسية عالية.

ولفت المهندس أحمد قطب، في بيان له، أن هناك عدد من القضايا التي ستكون محور هذه الزيارة، أهمها قضية شرق المتوسط، والتحديات الخارجية التي تواجهها والعمل على إنذار تركيا بوقف انتهاكاتها وتجاوزاتها في المنطقة، بالإضافة إلى الإرهاب، ومحاولة لردع الدول التي تقوم بتمويل أو دعم الجماعات المتطرفة على اراضيها وتوجيه عقوبات صارمة ضدها، وكذلك تحديات تحقيق الأمن الاقليمي التي تتمركز في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ليست الأولى إنما تعددت زيارة الرئيس ولقاءه مع الرئيس الفرنسي مما دعم العلاقات الاستراتيجية والدولية والدبلوماسية بين البلدين، وخلق خط تواصل مستمر بين مصر ودول أوربا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي ستأتي بثمار نافعة عدة على البلدين وتحقيق مصالح مشتركة تخدم مختلف المجالات.

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