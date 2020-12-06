موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يستعد عشاق الكرة المصرية، لمشاهدة مباراة جديدة بين الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة في الدوري العام بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.









والتقى الأهلي مؤخرًا نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وحقق اللقب بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، وحقق اللقب التاسع في تاريخه.









وكانت قرعة الدوري العام، أوقعت الأهلي في مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة الجديدة، على أن تكون المباراة خاصة بالمارد الأحمر.









وأعلنت لجنة المسابقات اليوم برئاسة مازن مرزوق، عن تحديد يوم الإثنين 28 ديسمبر الجاري، موعدًا لإقامة مباراة القمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.









ومن المنتظر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة يوم 11 ديسمبر الجاري، حيث يفتتح الأهلي مشواره أمام مصر المقاصة يوم 13 ديسمبر، فيما يفتتح الزمالك مشواره أمام المقاولون العرب، يوم 12 من نفس الشهر.