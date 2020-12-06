وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع انشاء ميناء صيد رشيد

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء ميناء صيد رشيد، وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.





أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البُعد الـمكاني يُمثّل أحد الـمحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، حيث يؤدي مُراعاة هذا البُعد إلي ضمان النمو الـمُتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والـمرافق العامة، لذلك تولي خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.





وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة البحيرة متابعة ميدانية للوقوف على تنفيذ بعض المشروعات وبحث تذليل اي معوقات ، ومن هذه المشروعات استكمال انشاء ميناء صيد رشيد بنسبة تنفيذ 78 % ، ضمن مشروع تطوير مدينة رشيد، و يقع المشروع بالجانب الغربي لنهاية نهر النيل فرع رشيد بمدينة رشيد، ويتولى تنفيذ المشروع شركة المقاولون العرب ( إسناد بقرار وزارة الإسكان رقم ( 7 ) لسنة 2009 )، وتشرف على تنفيذه محافظة البحيرة.





وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع : 410 مليون جنية ( أمر الإسناد) - لأعمال انشاء ميناء الصيد وتطوير الممشى ومنطقة المراسي، وتبلغ مساحة المشروع :48000 متر مربع تقريباً، ويبلغ طول الميناء نحو 800 متر وعرض نحو60 متر .





ويقدر المبلغ المعتمد بخطة 2020/2021 للمشروع بنحو 40 مليون جنيه .





و تتمثل الجدوى الإقتصادية والعائد الإجتماعي للمشروع في توفير فرص عمل للشباب حيث يوفر حوالي 5000 فرصة عمل، إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وخلق منظومة صيد مقننــة والقضاء على عمليات الصيد الجائر وتنمية العائــد المادي في حال استخـــدام المنشـآت بعد الإنتهاء من تنفيذها، فضلا عن تحقيق التنمية البشرية بالمنطقة .



