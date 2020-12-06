قرية عامر يعتلى صدارة المجموعة الأولى بدوري مراكز الشباب بالسويس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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انفرد مركز شباب قرية عامر بصدارة المجموعة الأولى بدوري مراكز الشباب، وذلك بعد فوزه بخماسية نظيفة على فريق الحرية بمباراة اقيمت بملعب المدينة ضمن الأسبوع الخامس للمجموعة الأولي عن محافظة السويس.

فيما فاز فريق مركز شباب الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق مركز شباب المدينة ليواصل فريق الرائد عروضة القويه بالمجموعة، في الوقت الذي استطاع فيه فريق مركز شباب المثلث تحقيق فوزا صعب على مركز شباب الشلوفة بهدف مقابل لاشئ بمباراة اقيمت على ملعب الأول.

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الأسبوع الخامس كالتالي:

1-القرية 13 نقطة
2-الحرية 13 نقطة
3-المدينة 9 نقاط
4-المثلث 6 نقاط
5-الحرية 3 نقاط
6-الشلوفة بدون رصيد

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