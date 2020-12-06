"التخطيط" تعتمد 200 مليون جنيه إضافي لمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا.

وأوضحت د.هالة السعيد أن الموافقة على الاعتماد جاءت في إطار حرص الوزارة علي دعم المنظومة الصحية والمشروعات التي ترتبط بصحة المواطن لكونها ذات أولوية علي أجندة عمل الحكومة المصرية.

وأوضحت السعيد أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت مليار جنيه تتضمن 615 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و400 مليون جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية، متابعه أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع والافتتاح منتصف 2021.

ولفتت السعيد إلي أهمية مشروع مستشفى الجراحات بجامعة طنطا موضحه أنه يعد أحد المشروعات القومية للجامعة، إضافة إلي كونه نقلة فى المجال الطبي لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، باعتباره يمثل نتاجاً لدراسات دقيقة ومسح شامل لاحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية ووسط الدلتا فى تخصصات الجراحة كافة، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى طبي وعلمي لخدمة المجتمع والإسهام فى تحسين مستوى الخدمة الصحية للمرضى.

ويتكون مستشفي الجراحات الجديدة بجامعة طنطا من بدروم وأرضي وعدد (9) أدوار بمساحة 1200 م2 للدور ويحتوي الدورين الأول والثاني على 20 غرفة عمليات، و65 سرير عناية مركزة، أما بقية الأدوار فتحتوي على 605 سرير.

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