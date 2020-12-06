ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهد الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال كلية الهندسة، الندوة التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان: "العنف الأسري" بحضور الأستاذ الدكتور نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أماني عقبة، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق 2020126.

أكد الدكتور شريف العطار أن العنف الأسري من المشكلات التي يجب أن يتصدى المجتمع لها لما لها من مخاطر سلبية على الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى إحصائيات العنف الأسري في الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة نهير الشوشانى، مفهوم العنف الأسرى وآثاره السلبية والدوافع الاجتماعية المؤدية إليه مثل العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة التي تؤثر على المجتمع، مشيرةً إلى ضرورة النظر إلى القرى الريفية وما تتعرض له الفتيات فيها من عنف أسري يتمثل في الزواج المبكر للفتيات القاصرات والعنف الذي تتعرض له الزوجة من قبل الزوج وما تتعرض له الأم من عنف من أبنائها.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش للطلبة والطالبات وتقديم الحلول المقترحة لمواجهة العنف الأسري.
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم
ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم

أخبار تهمك

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ نصف ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 22 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من ساعتين

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ 36 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ نصف ساعة

أحمد حسن: مندهش من قرار الزمالك بالتراجع عن ضم الشيخ

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر