ندوة حول العنف الأسرى بجامعة الفيوم

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهد الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال كلية الهندسة، الندوة التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان: "العنف الأسري" بحضور الأستاذ الدكتور نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أماني عقبة، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق 2020126.



أكد الدكتور شريف العطار أن العنف الأسري من المشكلات التي يجب أن يتصدى المجتمع لها لما لها من مخاطر سلبية على الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى إحصائيات العنف الأسري في الدول العربية.



وأوضحت الدكتورة نهير الشوشانى، مفهوم العنف الأسرى وآثاره السلبية والدوافع الاجتماعية المؤدية إليه مثل العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة التي تؤثر على المجتمع، مشيرةً إلى ضرورة النظر إلى القرى الريفية وما تتعرض له الفتيات فيها من عنف أسري يتمثل في الزواج المبكر للفتيات القاصرات والعنف الذي تتعرض له الزوجة من قبل الزوج وما تتعرض له الأم من عنف من أبنائها.



وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش للطلبة والطالبات وتقديم الحلول المقترحة لمواجهة العنف الأسري.

