إحالة قضية حرق ميكانيكي سيدة بالإسكندرية إلى دائرة أخرى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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حددت محكمة استئناف الإسكندرية اليوم الأحد إحالة نظر الطلب المقدم برد الدائرة الأولي جنايات من محامي المتهم " إ.ق" ميكانيكي سيارات بقتل المجني علية " س.س" 60 سنة وحرقها بإحالة القضية إلى دائرة أخرى للبث فيها.
وقررت محكمة الاستئناف إحالة الطلب إلى الدائرة الثالثة مدني بجلسة 1219 الجاري للحكم فيه وإرسال قرارها إلى محكمة الاستئناف لتحديد نفس الدائرة أو دائرة أخري. كانت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولي نظرت أمس برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد العظيم صادق والمستشار محمد فؤاد وسكرتارية الجنايات خميس قمر وإيهاب النادي محاكمة المتهم بحرق سيدة بمنطقة المنتزة في شرق الإسكندرية.
وطالب محامي المتهم أثناء المرتفعة زاعمًا بأنه قد ورد له بأن المحكمة ستقضي بإحالة أوراق المتهم من أول جلسة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وطلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد يتناسب مع حجم الواقعة التي أحيلت للمحكمة في عجالة سريعة دون التمكن من نظر أوراقه، وفقًا لتعبيره.
فيما طالب أحد أعضاء هيئة المدعي بالحق المدنية عن المجني عليها، بتطبيق القصاص الشرعي العادل بالإعدام شنقا للمتهم، كون الجريمة واضحة المعالم وثابتة بالصوت والصورة، كما أن القصد الجنائي واضح وهو نية إزهاق الروح.

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