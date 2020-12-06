عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد إصابة أحد نجوم الفريق وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.









وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها الفرنسي عثمان ديمبلي معاناته من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن".









يذكر أن ديمبلي شارك في الشوط الثاني من خسارة برشلونة أمام قادش بنتيجة 1-2، أمس السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.



