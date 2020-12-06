وقف نظر أمر منع التصرف في أموال حسن نافعة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاحد برئاسة المستشار علي الهواري وقف نظر امر المنع من التصرف في الاموال تعليقيا لحين الفصل في الدعوي الدستورية الخاصة حسن نافعة. 

كانت المحكمة قد قررت الجلسة الماضية وقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودوعة فى البنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران وخالد فخري الشلقامي ومروه هشام بركات وامانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت


كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

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