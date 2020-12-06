(الان حصري) وزارة الدفاع المصرية تعلن البدء فى تلقى طلبات التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و التقديم الكترونيا.. سارع بالتقديم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:56 م
التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
Advertisements

(الان حصري) وزارة الدفاع المصرية تعلن البدء فى تلقى طلبات التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و التقديم الكترونيا.. سارع بالتقديم

يبحث الكثير من الشباب عن رابط التقديم في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، فهي أعلنت عن عدد من الوظائف خلال شهر أكتوبر وتشمل هذه الوظائف المحددة عدد كبير من مهندسي الميكانيكا، والمهندسين الزراعيين، ومهندسي الكهرباء، ومشرفين زراعيين، وفنيين حواسب وسائقين وغيرهم من الوظائف المتعددة التي يمكن التقديم لها بكل سهولة.

التخصصات المطلوبة للعمل بالجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

- مهندس زراعي.
- مهندس ابار مياه.
- مهندس ميكانيكا.
- مهندس كهرباء.
- مهندس مدني.
- اخصائي حواسب.
- غطاس.
- مشرف زراعي.
- مشرف فرز و تعبئة.
- فني حواسب.
- فني مساحة.

شروط الحصول على وظائف مشروعات الخدمة الوطنية
وضع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في كل من يقوم بالتقديم لجميع الوظائف المتاحة، ويجب على من تنطبق عليه هذه الشروط فقط أن يقوم بالتقديم، وهي عبارة عن الاتي:

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير الدراسة بحد أدنى جيد لجميع وظائف المهندسين.

- لابد أن تكون سنوات الخبرة ثلاث سنوات لمن يتقدم إلى وظائف المهندسين بمختلف أنواعهم.

- يتم التقديم فقط من خلال موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإلكتروني وغير ذلك يعتبر لاغي.

التسجيل في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية
يمكن التسجيل في وظائف مشروعات الخدمة الوطنية عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

- لابد من تسجيل الدخول إلي موقع مشروعات الخدمة الوطنية عبر الرابط المباشر الذي خصصته القوات المسلحة (اضغط هنا).

- اختيار التقديم على الوظائف المتاحة.

- لابد من تقديم جميع البيانات المطلوبة من الاسم، والمؤهل، والرقم القومي وغيرها من البيانات الأخرى.

- التأكد من إرفاق البيانات الصحيحة لجميع من يتقدم للوظائف.

(الان حصري) وزارة الدفاع المصرية تعلن البدء فى تلقى طلبات التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و التقديم الكترونيا.. سارع بالتقديم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف مشروعات الخدمة الوطنية 2020 وزارة الدفاع المصرية القوات المسلحة التوظيف فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ نصف ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ أقل من نصف ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 22 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أحمد حسن: مندهش من قرار الزمالك بالتراجع عن ضم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

"رابط موقع جدارة" الوظائف الادارية 1441 من موقع وزارة الخدمة المدنية للتقديم في وظائف وزارة التعليم السعودية

أبشر للتوظيف 1441.. استعلم عن رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"

أبشر لـ التوظيف| وظائف الجوازات بالسعودية (1441 - 2019).. الشروط المطلوبة ورابط التقديم

سجل الآن| رابط "أبشر توظيف" لسهولة التسجيل في وظائف الجوازات 2019 على رتبة جندي

جامعة الملك خالد 1441 السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين (رجال ونساء) | رابط التقديم أونلاين والشروط والأوراق المطلوبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر