وحيد حامد: لما بحس فى تقدم العمر وخايف من الجمود بشتغل مع مخرجيين شباب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عقدت اليوم ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد فى المسرح المكشوف بدار الأوبرا خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.





قال الكاتب وحيد حامد خلال ندوته التى يدارها الناقد الفنى طارق الشناوي"سوق المتعة يشكل عندى أهم الافلام وحيد حامد هو اللى عاش فى زمنكم وأنا شاب باخد من الناس وبدى للناس فى صياغة جميلة و بتطور جملة الحوار ولما اكتب كوميدى أو تراجيدى لم أفتعل ولكن شئ مقدس لازم امشى عليه و كل المخرجين استفدت منهم و كان لهم بصمه فى شغلى على مختلف الأجيال".


وتابع:" لما بحس فى تقدم العمر و خايف من الجمود بشتغل مع مخرجيين شباب عشان أجدد فكرى و منهم مروان عشان ميزعلش، ولما اشتغلت فى التلفزيون مع إسماعيل عبد الحافظ و محمد ياسين استفدت بالخبرة و الرؤية الجديدة بجددها عندى طوال السنين اللى فاتت".



وحيد حامد كاتب وسيناريست ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

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