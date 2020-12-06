مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق مواعيد أول 7 مباريات للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام.

وفيما يلي مواعيد المباريات للفريق الأحمر :-

الأهلي × مصر المقاصة الأحد 13-12-2020

غزل المحلة × الأهلي الجمعة 18-12-2020

الزمالك × الأهلي الاثنين 28-12-2020

الأهلي × وادي دجلة الجمعة 1-1-2021

سيراميكا كليوباترا × الأهلي الجمعة 8-1-2021

الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 11-1-2021 (مؤجلة من الجولة الثالثة)

الأهلي × الانتاج الحربي الجمعة 15-1-2021