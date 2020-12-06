مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:54 م
علي نبوي
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أعلنت لجنة المسابقات
بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق مواعيد أول 7 مباريات للنادي الأهلي
في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.
ويستهل الأهلي
حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام.
وفيما يلي مواعيد
المباريات للفريق الأحمر :-
الأهلي × مصر المقاصة
الأحد 13-12-2020
غزل المحلة × الأهلي
الجمعة 18-12-2020
الزمالك × الأهلي
الاثنين 28-12-2020
الأهلي × وادي
دجلة الجمعة 1-1-2021
سيراميكا كليوباترا
× الأهلي الجمعة 8-1-2021
الأهلي × الاتحاد
السكندري الاثنين 11-1-2021 (مؤجلة من الجولة الثالثة)
الأهلي × الانتاج
الحربي الجمعة 15-1-2021