مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق مواعيد أول 7 مباريات للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021.

 

 

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام.

 

وفيما يلي مواعيد المباريات للفريق الأحمر :-

 

الأهلي × مصر المقاصة الأحد 13-12-2020

 

غزل المحلة × الأهلي الجمعة 18-12-2020

 

الزمالك × الأهلي الاثنين 28-12-2020

 

الأهلي × وادي دجلة الجمعة 1-1-2021

 

سيراميكا كليوباترا × الأهلي الجمعة 8-1-2021

 

الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 11-1-2021 (مؤجلة من الجولة الثالثة)

 

الأهلي × الانتاج الحربي الجمعة 15-1-2021

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