أمريكا تسجل ثاني قفزة قياسية على التوالي بإصابات كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 227 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، في ثاني قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالي، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز".

 

ورصدت الجامعة الأمريكية، 227885 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس الجمعة، مقابل 217664 إصابة الخميس.

 

وأوضحت الجامعة الأمريكية، أن حصيلة ضحايا العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير ارتفعت بواقع 2607 حالات وفاة، مقابل 2879 وفاة في اليوم السابق.

 

وبحسب روسيا اليوم، سجلت في الولايات المتحدة إجمالا حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و372568 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 279008 حالات وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

 

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