الزمالك يرسل أموال للمحامي الإيطالي لمتابعة قضية كهربا

ارسلت اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة نادي الزمالك، صباح اليوم الأحد مبلغ ٢٥ ألف دولار ،وذلك للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الكروي الأول للأهلي، لدى المحكمة الرياضية الدولية.





ويعتبر مبلغ 25 ألف دولار هي قيمة رسوم الاستئناف الخاصه بالقضية.





ويتمسك الزمالك بحقه في القضية الخاصة بعروب محمود عبد المنعم كهربا إلى الدوري البرتغالي، على الرغم من استمرار تعاقده مع الأبيض.





وكان أمير مرتضى، المشرف السابق على فريق الكرة بالزمالك، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغريم "كهربا" مبلغ قدرة 33 مليون جنيه لصالح الزمالك، وفي حالة عدم سداد الغرامة، سيتم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر".





وفي نفس السياق، تواصل "كهربا" مع محامي الدفاع الخاصة به في قضيته ضد الزمالك وطالب النقد على الحكم الصادر، وأن القرار صدر بتعويض الزمالك ماليا بمبلغ قدره 2 مليون دولار فقط بالتضامن مع النادي البرتغالي، ورفض جميع الطلبات الأخرى".



