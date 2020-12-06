"غيبوبة السكر" تُسقط شابا من القطار في الدقهلية

شهدت مدينة شربين في محافظة الدقهلية، إصابة شاب في العقد الثالث من عمره بجروح وكدمات إثر سقوطه من القطار القادم من دمياط-المنصورة حال وقوفه على باب إحدى عربات القطار.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى شربين العام بوصول شاب في العقد الثالث مصابا إثر سقوطه من القطار.





وعلى الفور، انتقل ضباط المركز إلى موقع البلاغ وتبين إصابة محمد السيد محمود، 35 سنة مقيم بشربين، مصاب بجروح بالرأس والظهر وكدمات متفرقة، نتيجة شعوره بحالة دوار بسبب معاناته من مرض السكري، مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته، وتم نقله لمستشفى شربين.



