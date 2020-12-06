"غيبوبة السكر" تُسقط شابا من القطار في الدقهلية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت مدينة شربين في محافظة الدقهلية، إصابة شاب في العقد الثالث من عمره بجروح وكدمات إثر سقوطه من القطار القادم من دمياط-المنصورة حال وقوفه على باب إحدى عربات القطار.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى شربين العام بوصول شاب في العقد الثالث مصابا إثر سقوطه من القطار.

وعلى الفور، انتقل ضباط المركز إلى موقع البلاغ وتبين إصابة محمد السيد محمود، 35 سنة مقيم بشربين، مصاب بجروح بالرأس والظهر وكدمات متفرقة، نتيجة شعوره بحالة دوار بسبب معاناته من مرض السكري، مما أدى إلى سقوطه وحدوث إصابته، وتم نقله لمستشفى شربين.

وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سقوط شاب من قطار حوادث الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021

منذ نصف ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021

منذ 35 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 22 ساعة

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن: مندهش من قرار الزمالك بالتراجع عن ضم الشيخ

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال اوروبا

04:01 م

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر