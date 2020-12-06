مني الشاذلي لوحيد حامد: إنت نورت عقولنا بأعمالك المميزة

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أعربت الإعلامية مني الشاذلي عن سعادتها الشديدة بتواجدها فى ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.







وقالت منى الشاذلى" أنا جاية واحدة من الجمهور مش كمذيعة، أنا اتربيت على أعمالك الفنية واحنا صغيرين، أنت نورت عقلنا وعقول المجتمع بأعمالك المميزة".





وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأة تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.