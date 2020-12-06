أزمة في بنى عبيد قبل الجولة الثالثة ببحري والسبب ؟

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أزمة جديدة ظهرت بين لاعبى بني عبيد بعدما رفضوا خوض التدريب اليوم وذلك لتأخر صرف مستحقاتهم من مقدمات العقود ومرتبات شهرية.

ويمر النادى الدقهلاوى العائد للقسم الثانى بأزمة مالية كبيرة خاصة عقب وفاة هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة النادى.

وغادر اللاعبون التدريب اليوم لعدم حل المشكلة وقرروا عدم خوض التدريبات اليومية حتى حل مشكلاتهم وصرف المستحقات وهددوا بفسخ التعاقد مع النادى.

ويحتل بنى عبيد المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة جمعه من تعادل وهزيمة بالجولتين الماضيتين بالقسم الثانى.

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