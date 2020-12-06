تموين المنيا يضبط 69 مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق

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واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك خلال المرور على المخابزالبلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنيين.



يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنيين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن تحرير 69 مخالفة تموينية منها 42مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- قضايا متنوعة أخرى) و25 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - غش تجارى –مجهولة المصدر - تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر الحكومية- عدم الإعلان عن الأسعار - بدون تراخيص -قضايا اخرى متنوعة )، بالإضافة إلى قضيتين فى مجال المواد البترولية.