محافظ المنيا يقرر مد فترة معرض الأثاث الدمياطي حتى 20 ديسمبر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مد فترة معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا" 15 يوم آخر وذلك بدءا من 5 ديسمبر حتى 20 ديسمبر الحالي، والمقام باستراحة المحافظة القديمة، بمشاركة 54 عارضًا.

وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي بإحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية، للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

وتفقد المحافظ صباح اليوم أقسام المعرض الذي جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالي 54 عارضا.

ودعا محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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