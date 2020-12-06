ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وتحرير 5 محاضر متنوعة بمركز ملوي بالمنيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص، كما تم التحفظ على(100)، كرتونة مشروب صناعي، تحتوى على (28800 كيس)، و50 كرتونة حلوى بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، و(120) زجاجة منظفات مجهولة المصدر، وتحرير ثلاثة محاضر عدم احتفاظ بشهادة صحية، ومحضرين إدارة محال بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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