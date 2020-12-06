"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ127374 منتفعة خلال نوفمبر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر نوفمبر الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 127374 منتفعة، منها 17122 جدد، و110252 متردد بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بمختلف التخصصات الباطنة، والأطفال، والاسنان، والنساء بالإدارة الصحية بالمنيا، لمدة ثلاثة أيام، بقرى (زهرة، ودير عطيه، وبنى حسن الاشراف)، حيث بلغ اجمال المنتفعات من خدمات تنظيم الاسرة 483 منتفعة، وتم توقيع الكشف على حالة 362 اطفال و363 باطنه و224 اسنان، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية،

كما تم تنفيذ 1313161 زيارة منزلية، بمعرفة الرائدات الريفيات، وتنفيذ 26921 ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيرس كورونا، وعن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتنفيذ 18 ندوة ضمن مبادرة ايامنا احلى، وتنفيذ دورات تدريبية لـ 72 من مقدمي خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية من اطباء وصيادلة وتمريض لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا الى أن نوادي المرأة بالوحدات الصحية نفذت أنشطة هامة منها عقد 700 ندوة بإجمالي حضور 4330 عضوه، وعمل 18 معرض لمنتجات النوادي، وعمل 10 بطاقة رقم قومي و75 شهادة ميلاد كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن (الأشغال اليدوية والحياكة ).
"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ127374 منتفعة خلال نوفمبر
"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ127374 منتفعة خلال نوفمبر

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