أحمد مالك: "لم أصل لأي درجة من النجاح"

Advertisements





حكى الفنان أحمد مالك، عن الجهود الكبيرة التي يبذلها دائمًا لكي يستطيع التطوير من نفسه، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي أُقيمت له اليوم في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته الـ42.



وعندما سئل أحمد مالك عما إذا كان قد وصل لأعلى درجات النجاح، أشار إلى أنه مازال يتعلم، ولم يحقق حتى الآن أي درجة من درجات النجاح، لكنه يحرص دائمًا على التطوير من نفسه، كما أنه يقوم دائمًا لمحاربة مخاوفه ".



وأكد أحمد مالك أن عشقه وتمكنه من التمثيل ظهر في مرحلة الطفولة، مُضيفًا:"يجب أن استمر دائمًا في المحاولة لتطوير ذاتي".



وأشار أحمد مالك إلى أنه انضم مؤخرًا لمدرسة لتعليم الرقص لكي يجعل نفسه ممثلًا شاملًا".



يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.