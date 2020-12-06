أحمد زكي ونور الشريف.. أبرز من تمناهم وحيد حامد فى ندوة تكريمه بالقاهرة السينمائي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر - تصوير: ياسمين عليوة
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أعرب الكاتب الكبير وحيد حامد عن افتقاده لنجوم جيله من الفن، الذين رحلوا عن عالمنا، حيث تمني وجودهم الآن فى لحظة تكريمه.


وقال وحيد حامد خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كنت أتمنى أن يحضر هذا التكريم كلا من الفنان الراحل نور الشريف، محمود عبد العزيز، أحمد زكي، وغيرهم من نجوم جيله.



وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأة تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

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