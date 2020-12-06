وكيل "تعليم قنا": المعلمون هم النخبة الداعمة لرقي وتنمية المجتمع

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شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية ومديري المدارس الابتدائية بقاعة التربية الاجتماعية والذي حضره منصور القباني مدير التعليم الابتدائي وعلى حزين مدير إدارة الخدمات وعبد الرؤوف القاضي موجه اول التربية الاجتماعية ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.



ووجه وكيل تعليم قنا في بداية الاجتماع الشكر لمديري المدارس لما بذلوه إبان جائحه كورونا العام الماضي، مؤكدا أن رجال التعليم هم النخبة المحتارة من الله عز وجل الداعمة لتنمية والرقي المجتمع لأنهم يخاطبون العقل مركز التفكير والعمل، مضيفا أن الصحة والتعليم هما الركيزتان السياسيتان لتقدم الدولة فيجب أن يكون المعلم علي قدر المسؤولية الموكلة إليه لنصل بوطننا الي مصاف المتقدمة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية، خلال الاجتماع مع مديري المدارس الابتدائية علي ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا من خلال التعقيم المستمر للفصول والأفنية ودورات المياه والإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالات الكورونا، مشددا علي تقليل كثافة الفصول طبقا للتعليمات المتبعة، وحسن معاملة المواطنين وتفعيل القرار "192 " الخاصة بعمل مجموعات تقوية داخل المدارس بالإضافة إلي حسن معاملة الجمهور وأولياء الأمور داخل المدارس، عدم عقد ندوات وورش عمل الا بعد الرجوع للإدارة أو المديرية.



كما شدد مدير تعليم قنا، ضرورة تفعيل جدول الاشراف اليومي وعمل كلمة سر لجميع السبورات الذكية داخل المدرسة وعدم الحوار الجمهور بالمدارس وضرورة تقديم تقرير بالمدارس الايله للسقوط وصدر لها قرار إزالة وموقفها حتى الآن، وعدم التصريح لوسائل الإعلام الا بموافقة صريحة من مدير عام الإدارة أو وكيل الوزارة مع عدم قبول تبرعات تحت أي مسمي.

