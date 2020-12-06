8 معلومات تهمك.. لقاحات كورونا الصينية على الأبواب

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يبدو أن الصين مثلما كانت نقظة البداية في ظهور وباء كورونا ستكون أيضا البداية في الوصول للقاح يقضي على هذا الوباء خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين بالدولة الصينية مؤخرا.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جهود دولة الصبن من أجل الوصول للقاح ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19":



- يوجد في الصين 11 لقاحا مرشحًا للتجارب البشرية، أربعة منهم حاليا في التجارب الثالثة والأخيرة، وحتى اليوم.



- نجحت الصين فى التوصل إلى تطوير اللقاحات الأربع وتجتاز بهم مرحلة الاختبار على البشر وهو ما يتخطى أي دولة أخرى عملت على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.



- صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، كشفت أن الصين تجري المراحل الأخيرة لاختبار 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.



- شركة سينوفاك، التي تقوم بتطوير واحد من 4 لقاحات صينية، وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية على البشر ويتزامن ذلك مع قيام بكين ببناء مصنع ضخم لإنتاج اللقاح بشكل تجاري.



- شركة سينوفاك تقوم بالفعل بإنتاج الآلاف من جرعات اللقاح داخل منشآتها في جنوب بكين بشكل يومي وتؤكد الشركة أنها ستقوم بتوفير اللقاح في مختلف دول العالم في مطلع العام المقبل.



- تمتلك صناعة الأدوية الوليدة في الصين 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين يتم اختبارها في أكثر من 12 دولة، وذلك رغم أن مسؤولي الصحة لم يحددوا بعد مدى نجاحها، أو كيف يمكن أن تصل إلى 1.4 مليار شخص في البلاد.



- الإنتاجية السنوية للبلاد للقاحات ستتجاوز مليار جرعة العام المقبل، بعد برنامج دعم حكومي قوي لبناء مصانع جديدة، حسب ما أعلن المسئولين.



- قالت الصين إنها ستضمن أن تكون المنتجات "في متناول الدول النامية"، وهذا يحمل بشرى سارة لكافة المواطنين حول العالم.





