سعفان يشارك طلاب جامعة الأقصر زراعة شجرة في إطار مبادرة "هنجملها"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات أسوان ، والأقصر، وقنا- وعقب توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة الأقصر في مجالي نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية- بزرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها" ، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر ، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة ،  وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وعدد من عمداء الكليات ،  فضلا عدد من طلاب الجامعة سوف  يستكملون زراعة الأشجار المثمرة علي نفس المساحة ، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت علي مستوى الجمهورية .

وقال وزير القوي العاملة : إن المبادرة تهدف إلي تجميل الجامعة والمحافظة  بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلي  أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم جامعة الأقصر للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

ومن جانبه أكد محجوب رئيس الجامعة ، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن بالجامعة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلي أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

 

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