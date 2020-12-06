ليلي علوي لوحيد حامد: أتمنى فى 2021 أن يكون لك فيلم سينمائي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة ليلى علوي للكاتب الكبير وحيد حامد كلمة شكر وامتنان له، وذلك خلال ندوته فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.


وقالت ليلى علوي " أنت يااستاذ وحيد قيمتك كبيرة جدا، لأنك مش بس أثقلت الممثل والمخرج بل أثقلت المجتمع المصري كله".


وطالبت ليلى علوي منه أن يكون له عمل سينمائي فى عام 2021، حيث قالت"أرجوك يااستاذ وحيد تعمل عمل سينمائي فى عام 2021".



وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأة تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

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