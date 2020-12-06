الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء جغرافيا

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصل الشتاء ، مشيرًا إلى أنه يفصلنا أسبوعان على بداية فصل الشتاء جغرافيا، لذا على المواطنين عدم الانخداع في درجات الحرارة وتخفيف الملابس.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس هذه الفترة مستقر ومائل للدفء على شمال البلاد، بينما هو دافئ على جنوبها خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا.





وعن الظواهر الجوية التي تجتاح البلاد، أوضح شاهين أنها تتمثل في الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري لكنها خفيفة وغير مؤثرة على القيادة".





ونصح بارتداء الملابس الشتوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف هذا الأسبوع، والتي تصل إلى 25 درجة على القاهرة، نظرا لأنها تنخفض ليلا.