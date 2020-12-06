البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء





وربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 647.224 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4258 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3075 نقطة.



