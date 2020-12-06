البورصة تربح 4.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:04 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء
وربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 647.224 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4258 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3075 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 241 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 21.2 مليون جنيه، و241 مليون جنيه على التوالي.
وفي ختام الجلسة ، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.6 مليار جنيه، من خلال 749.6 مليون سهم، عبر 50 ألف صفقة.
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