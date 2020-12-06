وزير التعليم: الاهتمام بصحة البشر وبناء عقولهم سبب تقدم الدول

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خريجي الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية، معقبًا: "أنتم نجوم هذا الحفل وكلنا جينا نقول لكم مبروك".





وأضاف "شوقي"، خلال كلمته على هامش تخريج الدفعة الأولي للبرامج التدريبية مع كلية طب هاردفارد الأمريكية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التكنولوجية سهلت على الجميع مسألة التعلم عن بعد، موضحًا أن رؤية مصر 2030 تهدف للوصول لجيل قادر على الابتكار وقادر على التعلم مدى الحياة.





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الدول التي تقدمت كان بسبب الاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، معقبًا: "اللي بيبني الدول العقول"، منوهًا بأن الرئيس السيسي وجه بإنشاء بنك المعرفة المصري لوضع ما وصل إليه العلم في يد 100 مليون مصري.





وبدأ، قبل قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.





ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.



