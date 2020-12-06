اتحاد جدة يصدر بيانا بشأن مستقبل بعض اللاعبين

أصدرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي بيان عبر مواقع التواصل الإجماعي للرد على بعض الشائعات التي تصدر مؤخراً فيما يخص علاقة النادي التعاقدية مع بعض اللاعبين ما بين التجديد أو بيع العقود والتي لا أساس له من الصحة.









وجاء في البيان" تابع المركز الإعلامي بالنادي ما يتم تداوله من بعض الحسابات الإخبارية في منصة التواصل الاجتماعي ( تويتر) حول علاقة النادي التعاقدية مع لاعبيه ما بين التجديد أو بيع العقود.. وكافة ما تم تناوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا".









وختم بقوله: "مع التأكيد على أن النادي يحتفظ بحق اتخاذ ما يراه مناسبا حيال إثارة مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت الذي يخوض فيه الفريق مباريات هامة في عدد من البطولات".



