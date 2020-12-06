"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "الدين الإسلامي-الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف"، حاضر خلالها أ.د محسن محمد أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم.

وقال الدكتور أحمد حسني، أن الجامعة أخذت على عاتقها تثقيف طلابها فيما يختص بالحياة العامة، مضيفًا أن هذه الندوة ذات طبيعة خاصة لمناقشتها قضايا ذات بُعد هام في حياتنا حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف وهي الدعوة للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف والأفكار الهدامة والمتطرفة.

ومن جانبه أكد الدكتور محسن محمد، أن تراث الدين الإسلامي يجب استثماره في حياتنا، مضيفًا أن الاعتدال والوسطية من أهم المفاهيم التي تطرق لها الدين الإسلامي وهو دين يسر والشق على النفس والمبالغة أمر مكروه، مشيرًا إلى أن التطرف يأتي من الأفكار المغلوطة التي يجب محاربتها بالتفكير السليم والتربية الصحيحة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة والمتطرفة.

ووجه الشباب للبحث والتدقيق في أمور دنياهم والتفكير بالمعايير الوسطية وتبني الفكر المتسامح وتغذية عقولهم بأمور هادفة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة حتى يستقيم المجتمع ويحمل الشباب راية الوطن بالأسس السليمة والفضيلة التي حثنا عليها الدين الإسلامي ورسولنا الكريم.
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم
"الدين الإسلامي.. الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بدار علوم الفيوم

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