وزير التعليم العالي: كورونا وضع الطبيب على خارطة اهتمام العالم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إننا بحاجة لنشر ثقافة البحث العلمي في مصر، منوهًا بأن التعليم والتدريب على الأبحاث الإكلينيكية من الأشياء الهامة جدًا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال كلمته على هامش تخريج الدفعة الأولي للبرامج التدريبية مع كلية طب هاردفارد الأمريكية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العالم أصبح منفتح على بعضه، ومريض واحد في مقاطعة وهان الصينية استطاع نقل العدوى بفيروس كورونا لأكثر من مليون شخص في العالم، وهناك ملايين العلماء يحاولوا الوصول لعلاج له.

وتابع وزير التعليم العالي، أن فيروس كورونا الذي لا يرى بالعين المجردة استطاع أن يضع الطبيب المتمرس والبحث العلمي على خارطة اهتمام العالم أجمع، مقترحًا على وزيرة الصحة بإعطاء الفرصة لطلاب الجامعات الحكومية للاشتراك في هذه البرامج التدريبية.

وبدأ، منذ قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.

ويأتي ذلك في إطار إعطاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبي المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمة الخدمة الطبية في مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

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