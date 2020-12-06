وحيد حامد: لولا دعمكم وحبكم للسينما مكنتش هقف فى مكانى دلوقتي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير: ياسمين عليوة
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أعرب الكاتب الكبير وحيد حامد عن سعادته الشديدة بتكريمه خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وسط عدد كبير من نجوم الفن والجمهور.


وقال حامد في كلمته: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان أنتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني أفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".



ويحاور الناقد طارق الشناوي، الكاتب الكبير وحيد حامد المكرم بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويصدر المهرجان بمناسبة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، كتابا بعنوان (وحيد حامد.. الفلاح الفصيح) من تأليف الناقد طارق الشناوي.


وخلال الندوة أيضا يعرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان (الوحيد.. هي دي الحكاية) عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من إخراج عبد الرحمن نصر، يتحدث فيه عدد من النجوم والسينمائيين، أبرزهم؛ يسرا، وكريم عبدالعزيز، وليلي علوي، وآسر ياسين، وهند صبري، بالإضافة إلى المخرجون شريف عرفة، ومروان حامد، وتامر محسن، ومحمد ياسين، والكتاب مريم نعوم، وتامر حبيب، ومحمد سليمان عبد الملك، و محمد أمين راضي.

كما يتحدث في الفيلم أيضا النقاد طارق الشناوي، وأحمد شوقي، ورامي المتولي، ومصطفي الكيلاني، ومن إدارة مهرجان القاهرة يتحدث في الفيلم المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أندرو محسن المنسق الفني ومدير مسابقة سينما الغد.

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