بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أصيب 6 أشخاص بينهم 4 فتيات في حادث انقلاب بطريق الصعيد جنوب المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 6524 ن ا د مكروباص، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

وتسبب الحادث في إصابة 6أشخاص وهم إيمان محمود إسماعيل، 16 سنه، واحمد حسن حلمي، 30 سنه، وأسماء عسقلاني حلمي، 24 سنه، ونسمة مصطفي حلمي، 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية دروة بمركز ملوي، وندا علاء محمد، 5 سنوات. منسافيس أبوقرقاص.،ومي،ا،ع12 سنه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

أخبار تهمك

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد نجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن: مندهش من قرار الزمالك بالتراجع عن ضم الشيخ

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 21 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ أقل من ساعتين

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

منذ نصف ساعة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

02:58 م

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

02:31 م

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر