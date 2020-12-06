بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

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أصيب 6 أشخاص بينهم 4 فتيات في حادث انقلاب بطريق الصعيد جنوب المنيا.



وتلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 6524 ن ا د مكروباص، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.



وتسبب الحادث في إصابة 6أشخاص وهم إيمان محمود إسماعيل، 16 سنه، واحمد حسن حلمي، 30 سنه، وأسماء عسقلاني حلمي، 24 سنه، ونسمة مصطفي حلمي، 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية دروة بمركز ملوي، وندا علاء محمد، 5 سنوات. منسافيس أبوقرقاص.،ومي،ا،ع12 سنه.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

