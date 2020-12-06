وزيرة التخطيط: لأول مرة منذ سنوات نشهد انخفاضا بمعدلات الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاستثمار في البشر من أفضل وأهم أنواع الاستثمار، والتعاقد مع أفضل الجامعات العالمية للاستثمار في القطاع الصحي أكثر نوع هام ومستدام من الاستثمار.





وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمته على هامش تخريج الدفعة الأولي للبرامج التدريبية مع كلية طب هاردفارد الأمريكية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الاستثمار في البشر عنصر هام في التنمية المستدامة، وهناك خطة قومية للسكان من بين عناصرها الارتقاء في الخصائص السكانية، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري في الصحة والتعليم.





وتابعت وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه منذ عدة سنوات عقب الاستثمار في البنية الأساسية بالاستثمار المكثف في البشر، مشددة على أن هناك مبادرات غير مسبوقة للاستثمار في البشر والاهتمام بصحة وتعليم المواطنين من خلال المبادرات الصحية التي اطلقت على مدة سنوات، مشيرة إلى أنه لأول مرة منذ عام 1999 نشهد انخفاض في معدل الفقر في مصر نتيجة التقدم في الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بتطوير التعليم.





وبدأ، منذ قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.





ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.



