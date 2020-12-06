الخارجية اليونانية: تركيا تشن عمليات عسكرية في أراض أجنبية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:51 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن تركيا شنت عمليات عسكرية في أراض أجنبية، واحتلت أجزاء من الدول المجاورة وهددت جيرانها بالحرب.

 

وأضافت الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نريد علاقة مبنية على حسن الجوار مع تركيا ومنفتحون للحوار البناء".

 

وتابعت الخارجية اليونانية: "يجب على تركيا أن تبرهن بالأفعال على رغبتها بالحوار".

 

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