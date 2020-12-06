بأمر القضاء.. توصيل الكهرباء لمنزل عشوائي بمدينة نصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية الممتنع عن توصيل التيار الكهربائي لمنزل بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية المصروفات.

واستندت المحكمة، علي أن المُشرع أوجب علي الجهة الإدارية، أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها، وقبل الانتهاء منها أو فور إتمامها حتى لا يترتب على التراخي فىاتخاذ الإجراءات آثار تمتد إلى الغير حسن النية.

وقد تقعد الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابى بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هى اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة ولا هى أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون مما يشكل فى جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتى تقتضى قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التى وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يُهٌددِ أمن وسلامة السكان الشاغلين له.


وثبت للمحكمة، أن مالك العقار تقدم عام ٢٠٠٩ لرئيس حى شرق مدينة نصر لتوصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له الكائن بعزبة الهجانة بعشوائيات مدينة نصر القاهرة ولما كان هذا العقار ولئن أقُيم بدون ترخيص إلا أنه لم يستدل من الأوراق على أن الجهة الإدارية المختصة قد أصدرت قرارًا بإزالته، أو أصدرت تلك القرارات ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغِل العقار واستُغٌل للسكن من قبل المواطنين، مما يترتب عليه الحق فى التزود بالمرافق الأساسية اللازمة للمعيشة، وّإذ امتنعت جهة الإدارة عن التصريح بإدخال التيار الكهربائى إلى العقار موضوع النزاع فى هذه الحالة فإن ذلك يشكل فى حقها قرارًا سلبيًا غير مشروع الأمر الذى يتعين القضاء بإلغائه.

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