الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر "المرأة المصرية والإبداع" بجامعة الفيوم



وأشاد الدكتور خالد محمود عبد الوهاب، بالأوراق البحثية المقدمة والتي جاءت متوافقة مع محاور المؤتمر، حيث تضمنت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر العديد من الأوراق البحثية جاءت أولها تحت عنوان:- "الصورة الذهنية المدركة للقيادة النسائية وعلاقتها بالإبداع الإداري والقدرة على القيادة الفاعلة" قدمتها الدكتورة نيفين نيروز، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت خلالها توضيحًا لقدرات المرأة المصرية في المناصب القيادية الكبرى وعلى المستوى الأسري والاجتماعي.



وجاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان: - " الصحة النفسية وبرامج تنميتها لدى المرأة المبدعة" قدمتها الدكتورة شيرين عبد الوهاب، المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم، تناولت خلالها ضرورة توفير بيئة صحية سليمة لتربية المرأة وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتميز، موضحةً أن العديد من الدراسات أكدت أنه لا توجد فروق بين الرجل والمرأة في القدرة على القيادة والإنجاز.



وقدمت د. وفاء إمام، الباحثة بمركز البحوث النفسية بالقاهرة، الورقة البحثية الثالثة تحت عنوان: - " الإبداع النسائي بين الإمكانات الإبداعية والمعوقات "، تناولت خلالها المعوقات التي تحد من إبداع المرأة، وضرورة منح المرأة كامل حريتها في تقرير مصيرها وممارسة مهام عملها مهما كانت ظروفها، وتدريب المرأة وتأهيلها لتولي كافة المناصب دون وضع حدود بعينها طالما تمتلك القدرة على ذلك، مشددةً على ضرورة تثقيف المرأة وتدعيم قدرتها على الإبداع.





استمرت فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة الذي تنظمه كلية الآداب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة، حيث انعقدت الجلسة النقاشية الأولى برئاسة الدكتور خالد محمود عبد الوهاب، الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وحضور الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتورة هناء شويخ، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ورئيس المؤتمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك اليوم الأحد الموافق 2020126 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.