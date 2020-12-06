رئيس جامعة بني سويف: إجراء 2000 عملية قسطرة بالمستشفى الجامعي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن إجراء 2000 عملية قسطرة القلب بالمستشفى منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وأن القسم يحتوي على عدد كبير من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات الدقيقة الخاصة بأمراض القلب، وطاقم طبي من المساعدين والتمريض الأكفاء.

وأوضح الدكتور منصور أن أطباء القسم قاموا بإجراء عدد كبير من العمليات الدقيقة على يد أساتذة متخصصين بالإضافة إلى استضافة أساتذة القلب على مستوى العالم وقاموا بإجراء عمليات دقيقة جدا بالقلب بمعاونة الفريق الطبي بالقسم.

وأكد الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى على دور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في توفير الدعم الشامل لجميع المستلزمات الطبية بقسم أمراض القلب من دعامات وأجهزة طبية دقيقة يتم تركيبها بالقلب، بالإضافة إلى جهازين قسطرة هم الأحدث من نوعهم على مستوى المحافظة، وأجهزة إيكو حديثة، حيث تم إجراء غلق ثقب بالقلب عن طريق القسطرة وتركيب جهاز لوجود تضخم في عضلة القلب لـ ٩ حالات.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، والدكتور ياسر عبد الهادي رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى والأطباء والتمريض والعاملين على دورهم في تخفيف الآلام عن المرضى.

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